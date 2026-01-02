Haberler

Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara yol açtı

Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, seyir halindeki bir otomobilde hasara neden oldu. Olayda aracın arka camı kırılırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Erzurum'da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, seyir halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Murat Paşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında biriken kar, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Olayda aracın arka camı kırıldı ve bagaj kapağı çöktü.

Sürücü ise olayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Herkes Polonya'ya gidiyor derken 3 sürpriz talip birden