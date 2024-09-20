Üye Girişi
Haberler

Erzurum İspir'de Kamyon Çarpması Sonucu 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum İspir'de Kamyon Çarpması Sonucu 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Emine Öztürk, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Erzurum'un İspir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi Ziya Paşa ve Şehit Abdulkerim Turhan caddesinin kesiştiği noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Öztürk'e (70), Ömer K. idaresindeki 06 FS 5014 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik erzurum Güncel İspir

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });