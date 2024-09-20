Erzurum İspir'de Kamyon Çarpması Sonucu 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Erzurum'un İspir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Emine Öztürk, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Erzurum'un İspir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Karşıyaka Mahallesi Ziya Paşa ve Şehit Abdulkerim Turhan caddesinin kesiştiği noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Öztürk'e (70), Ömer K. idaresindeki 06 FS 5014 plakalı kamyon çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.