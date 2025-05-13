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Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Çalışmaları

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Çalışmaları
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Jandarma ekipleri, Erzurum'da 'Kadına El Kalkamaz' projesi kapsamında kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. İlçelerde yapılan çalışmalarla, vatandaşlar kadına yönelik şiddetin etkileri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri, ilçelerde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aziziye, Aşkale ve Şenkaya ilçelerinde bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

"Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında kahvehane ve iş yerlerinin yanı sıra mahallelere de giden jandarma personeli, vatandaşları kadına yönelik şiddetin etkileri ve şiddeti önlemeye yönelik konular hakkında bilgilendirdi.

Toplamda 675 vatandaşa bilgilendirici faaliyette bulunan jandarma, kadınların şiddet karşısında hızlı şekilde yardım alabilmelerini sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını da (KADES) tanıtarak cep telefonlarına nasıl yükleneceğini anlattı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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