Erzurum'da Kadına Şiddet: Nermin Tirit Öldürüldü, Salih Aybas İntihar Etti

ERZURUM'da Salih Aybas (52), kovaladığı Nermin Tirit'i bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Aybas'ın, 2 yıl önce Tirit'i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı davada 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezaevinden izinli çıktığı bildirildi.

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aybas ile Tirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Nermin Tirit ve Salih Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 YIL ÖNCE BIÇAKLA AĞIR YARALAMIŞ

Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Aybas'ın, 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada Nermin Tirit'i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 12,5 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi. Aybas'ın cezaevinden izinli çıktığı, bugün izin gününün sona erdiği ve teslim olması gerektiği bildirildi.

OLAY KAMERADA

Bu arada, Salih Aybas'ın 1 çocuk annesi Tirit'i vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aybas'ın kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla yaraladığı ardından yanına giderek bir el daha ateş ettiği, daha sonra da intihar ettiği görüldü.

ETÜ'DEN TAZİYE

Bu arada ETÜ, Nermin Tirit için başsağlığı mesajı yayınladı. ETÜ'nün internet sayfasındaki mesajda, "Erzurum Teknik Üniversitesi ailesi olarak, üniversitemiz personeli Nermin Tirit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.