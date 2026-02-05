Haberler

Bir evde zorla tutulan kadını polis ve itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Erzurum'da 21 yaşındaki B.K., aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu belirterek polisten yardım istedi. İtfaiye ekipleriyle birlikte kapı açılarak kurtarılan genç kadın, hastaneye sevk edildi. Ş.Ö. isimli erkek ise polis tarafından aranıyor.

ERZURUM'da aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren B.K. (21), polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkan olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü. Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü. Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.'yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.K.'nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
