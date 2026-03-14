Haberler

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi, Buz Altı Dalış Eğitimi Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Teke Deresi Göletinde buz altı dalış eğitimi yaptı. -10 derece sıcaklıkta 28 santimetre kalınlığındaki buzu kesen ekip, gölde Türk bayrağı açarak eğitimlerini taçlandırdı.

Erzurum il Jandarma Komutanlığı SAK Timi, profesyonel yetkinliklerini artırmak ve zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu sağlamak maksadıyla, buz altı dalış eğitimi gerçekleştirdi. Palandöken ilçesindeki 2100 metre rakımlı Teke Deresi Gölet'ine giden SAK Timi -10 derece hava sıcaklığında 28 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını motorlu testereyle kesti. 6 jandarma personelinin katıldığı eğitimde suya giren SAK Timi gölde Türk bayrağı açtı.

Erzurum'un zorlu coğrafi ve iklim şartlarında sürdürülen bu eğitimlerle SAK Timleri, arama, kurtarma ve delil tespiti görevlerine yönelik güçlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

