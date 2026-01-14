Erzurum'da jandarma geçen sene huzur için 8 milyondan fazla kişiyi sorguladı

Erzurum'da jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarda 8 milyon 93 bin 942 kişiyi sorguladı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının 2025 yılı faaliyetleri açıklandı.

Açıklamaya göre, ekipler, geçen sene huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarda 8 milyon 93 bin 942 kişiyi sorguladı, 10 bin 190 asker kaçağını tespit etti.

Çalışmalarda gözaltına alınan 3 bin 173 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 513 kişiye ruhsatsız silah bulundurmaktan ceza kesildi.

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda ise gözaltına alınan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 139 operasyonda yakalanan 258 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Siber suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda da yakalanan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Düzenlenen 339 narkotik operasyonunda ekiplerce yakalanan 367 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Trafik ekipleri de 349 bin 201 aracı denetledi, 28 bin 772 öğrenci ve sürücüye trafik eğitimi verdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de Palandöken Kayak Merkezi'nde yardıma ihtiyacı olan 1171 kişiyi kurtararak güvenli alana ulaştırıldı.