Erzurum'da İş Yerinde Patlama Sonrası Yangın: 1 Yaralı, 4 Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 4 kişi dumandan etkilendi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken; yangında 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi sanayi sitesinde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşanan iş yerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı, 4 kişi de dumandan etkilendi. Yangından etkilenenler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
