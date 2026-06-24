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Erzurum'da İşçi 7. Kattan Düştü: Ağır Yaralı

Erzurum'da İşçi 7. Kattan Düştü: Ağır Yaralı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın 7. katında sıva yaparken dengesini kaybeden işçi N.K., zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, N.K.'yi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 7. katında sıva çalışması yapan N.K. dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.K, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de inşaat çevresinde olayla ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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