Erzurum'da İşçi 7. Kattan Düştü: Ağır Yaralı

Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 7. katında sıva çalışması yapan N.K. dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.K, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de inşaat çevresinde olayla ilgili çalışma yaptı.