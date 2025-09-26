Erzurum'da İnşaat Halindeki Apartmandan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Palandöken ilçesinde inşaat halindeki binanın 7. katında dengesini kaybederek düşen işçi L.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 7. katında çalışan L.K, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri ise inşaat çevresinde önlem alarak yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel