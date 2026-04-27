Erzurum'da 'İhtisas Akademi Açılış Programı' düzenlendi

Erzurum'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "Türkiye Yüzyılı" temasıyla "İhtisas Akademi Açılış Programı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, akademinin tanıtım video gösterimi yapıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, teknolojiden bağımsız bir milletin geleceği hakkında hür olabilmesinin asla mümkün olamayacağını belirtti.

Türkiye'nin kendi ürettiği savunma sanayi ürünleri olan ülke konumuna geldiğini ifade eden Ayhan, "Bugün Türk mühendislerinin elinden uçan İHA ve SİHA'lar dünyanın dört bir yanında gökyüzünde. Bu İHA ve SİHA'lar Türkiye'de terörün belini kırmıştır. Gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada güçlü değilsen Venezuela Devlet Başkanı gibi bir uçakla alınır getirilirsin. Bugün bu hikayede huzur içerisindeysek bu geçmiş hikayeler ve Türk mühendislerinin gücü sayesindedir. Bugün Türk mühendislerinin elinden çıkan İHA ve SİHA'lar dünyanın dört bir yanındaki gökyüzünde, milli muharip uçağımız KAAN kanatlarını serdi, Togg Avrupa yollarında Türk zekasını taşıyor. Bu bir mühendislik başarısından çok daha fazladır. Bu yapamazsınız diyenlere karşı onlarca yıl boyunca sabır, azim ve inatla biz yaparız diyenlerin zaferidir." dedi.

Ayhan, dünya tarihinin en sancılı ve en hızlı değişim dönemlerinden birisini yaşadığına işaret ederek, "Artık savaşlar yalnızca cephelerde değil, laboratuvarlarda, veri merkezlerinde, yazılımlarda ve en önemlisi zihinlerde veriliyor. Bugün dünyaya bir bakın, bir ambargo kararı bir halkın savunma hakkını elinden alabiliyor. Kendi uçağını, kendi insansız hava aracını ve kendi füzesini üretemeyen ülkeler masada değil, masanın konusu olarak yerini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, son 25 yılda çok büyük ilerlemeler kaydetti"

Vali Aydın Baruş, Türkiye'nin milli savunma sanayisinde kaydettiği gelişmeler neticesinde hem bölgesinde hem de dünya arenasında sözünü dinleten, dikkate alınmak zorunda kalınan ve elini masaya vurduğunda bütün dünya ülkelerinin dikkatini çekebilen ülke haline geldiğini ifade ederek, bu gelişme ve ilerlemeyi başka alanlara da taşımak gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türkiye'nin her konuda kalkınmaya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bakın bir İHA ve SİHA bizi nerelere getirdi. Savunma sanayinde hamdolsun önemli bir noktaya geldik ama yeterli değil. Biz devlet ve millet olarak var olmak istiyorsak gücümüze güç katmak zorundayız." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığına işaret ederek, "Üniversiteler aynı zamanda anlam inşa eden, değer kazandıran ve bireyin zihinsel olduğu kadar ahlaki gelişimine de yön veren müstesna mekanlardır. Bizler Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizi sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan ve içinde yaşadığı topluma katkı sunan şahsiyetler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağ, bilgiye erişimin kolaylaştığı ancak doğru bilgi ile yanlış bilginin iç içe geçtiği bir çağdır. Bu nedenle sizlerden beklentimiz öğrendiğinizi süzgeçten geçirmeniz, analiz etmeniz ve hakikate ulaşma gayreti içinde olmanızdır." şeklinde konuştu.

Programa, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öndeş, TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç ile öğrenciler katıldı.