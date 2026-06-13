Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansıyla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Ederson'un geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı kalecinin kararını değiştirdiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM ETKİSİ

Sabah'ın haberine göre Ederson, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ayrılık planlarını rafa kaldırdı. Deneyimli file bekçisinin, yeni yönetimin hedeflerini ve oluşturacağı kadroyu görmek istediği belirtildi.

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Haberde, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden birinin Ederson'u takımda tutmak olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, tecrübeli kalecinin kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi için tüm imkanları seferber edeceği aktarıldı.

GÖZLER YENİ SEZONDA

Aziz Yıldırım yönetiminin transfer hamleleri ve takım yapılanması merakla beklenirken, Ederson'un geleceği de yakından takip ediliyor. Brezilyalı kalecinin yeni sezon öncesinde vereceği nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.