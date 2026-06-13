Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Fenerbahçe'de ayrılması beklenen Ederson'un, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından kararını gözden geçirdiği öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin, yeni yönetimin planlarını görmek istediği belirtiliyor.
- Ederson, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılma planlarını rafa kaldırdı.
- Fenerbahçe yönetimi, Ederson'u takımda tutmak için tüm imkanları seferber edecek.
- Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili nihai kararının yeni sezon öncesinde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansıyla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Ederson'un geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı kalecinin kararını değiştirdiği öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM ETKİSİ
Sabah'ın haberine göre Ederson, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ayrılık planlarını rafa kaldırdı. Deneyimli file bekçisinin, yeni yönetimin hedeflerini ve oluşturacağı kadroyu görmek istediği belirtildi.
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Haberde, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden birinin Ederson'u takımda tutmak olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, tecrübeli kalecinin kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi için tüm imkanları seferber edeceği aktarıldı.
GÖZLER YENİ SEZONDA
Aziz Yıldırım yönetiminin transfer hamleleri ve takım yapılanması merakla beklenirken, Ederson'un geleceği de yakından takip ediliyor. Brezilyalı kalecinin yeni sezon öncesinde vereceği nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.