Haberler

2 bin 466 rakımlı mesire alanında 'Hızek Fesktivali'

2 bin 466 rakımlı mesire alanında 'Hızek Fesktivali'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Hızek Festivali, halaylar, kayarak eğlenen çocuklar ve geleneksel lezzetlerle keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Festival, katılımcılara çeşitli ikramların sunulması ile birlikte büyük ilgi gördü.

ERZURUM'un Olur ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 466 metre yükseklikteki Akdağ mesire alanında düzenlenen 'Hızek Festivali', renkli görüntülere sahne oldu.

Olur ilçesinin 2 bin 466 metre rakımlı sarıçam ormanlarıyla kaplı Akdağ mesire alanında düzenlenen Hızek Festivali, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Festival alanında oluşturulan kar tüneli katılımcıların ilgi odağı oldu. Çocuklar belediye tarafından hazırlanan kızaklarla kayıp, doyasıya eğlenirken, velileri de onlara eşlik etti. Festival kapsamında Olur Belediyesi tarafından katılımcılara cağ kebabı ve çay ikramı yapıldı. Çocuklarıyla birlikte kızak kayan vatandaşlar, stres attıklarını söyledi. Nisanur Yıldırım, Olur'da düzenlenen kızak festivalinde eğlendiklerini söyledi.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akdağ Hızek Festivali, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Kış mevsiminde, sömestir tatilinde öğrencilerimizin ve velilerimizin keyifli vakit geçirmesi amacıyla böyle bir etkinlik planladık" dedi.

Başkan Ergün, önümüzdeki yıllarda mevsim şartlarını gözetmeksizin mesire alanında daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyalarında adı geçen Musk: 'Lolita Express' uçağına hiç binmedim

Musk'tan olay savunma! "Lolita Express" detayı dikkat çekti
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu