Erzurum'da arızalanan tırın yanında sürücüsü ölü bulundu

Erzurum'da arızalanan tırın yanında Gürcistan uyruklu 60 yaşındaki sürücü Vakhtang Msjhaladze ölü olarak bulundu. Ölümü şüpheli kaydedilen sürücünün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Erzurum'da arızalanan tırın yanında Gürcistan uyruklu sürücüsü ölü bulundu.

D-100 kara yolunun eski 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yol kenarında park halinde ve kupası açık UU 522 QU plakalı Gürcistan plakalı tırın yanında bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Gürcistan uyruklu Vakhtang Msjhaladze (60) olduğu tespit edilen kişinin yaşamı yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli kaydedilen Msjhaladze'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

Okuldan çıkan çocuklar dehşet verici anlara şahit oldu
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim

Muslera birinci ağızdan açıkladı: Geri döneceğim