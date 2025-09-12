Haberler

Erzurum'da Geri Manevra Yapan Araç Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu Mihriban Sarıkaya adlı kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ardı Mahallesi'nde, Nizamettin Sarıkaya idaresindeki araç yol kenarında durdu.

Bu sırada aracı kontrol etmek için arabadan inen eşi Mihriban Sarıkaya'ya, geri manevra yapan başka bir araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şahap Çakır - Güncel
