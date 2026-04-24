Erzurum'da ecdadın şehit edildiği Yanıkdere Şehitliği'nde "Ermeni mezalimi" anlatıldı

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Tarih Kulübü öğrencileri, her yıl 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının gündeme getirildiği 24 Nisan'da, "Ermeni mezalimi"ne ilişkin Yanıkdere Şehitliği'nden tepki gösterdi.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya ile ETÜ Tarih Kulübü öğrencileri, Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere Şehitliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Kızılkaya, gazetecilere, şehitleri anmak ve her yıl önlerine konulan 24 Nisan safsatasının gerçeklerini konuşmak üzere toplandıklarını söyledi.

Yanıkdere'nin Erzurum'da ecdadın toplu soykırıma uğradığı yerlerden biri olduğunu hatırlatan Kızılkaya, "Erzurum'da 58 bin 500 civarında o olaylar esnasında insanımızın soykırıma uğradığını bilmekteyiz, kaynaklarımız bunu göstermekte." dedi.

Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Şimdi her sene emperyalist devletler karşımıza bir masal çıkartıyorlar, 24 Nisan'ı bir simge olarak kullanıyorlar ve bize 24 Nisan'da bir soykırım yaptığımızı ya da bir soykırımın başlangıcını başlattığımızı iddia ediyorlar. 24 Nisan 1915'te, 235 Ermeni ayaklanmacı gözaltına alınmıştı. Daha sonrasında aynı anda yedi düvelle savaşan ecdadımızın iç işlerinde de 'Tebaa-i Sadıka' olarak bilinen Ermeniler tarafından ihanete uğraması neticesinde güvenliği sağlayabilmek için Osmanlı topraklarında yer değişimi, yani zorunlu göçe tabi tutulmasını gerektiren bir Tehcir Kanunu imzalanmıştı. Bu kanun 1 Haziran 1915'te yürürlüğe girerek faaliyete geçirildi. Ermenilerin iddiası, bizim onları tehcir esnasında 'buradan götürüp yok ettiğimiz' şeklindedir ama sorduğumuz zaman doğru düzgün bir toplu mezar, bir şey gösteremiyorlar. Fakat biz onlara Anadolu'nun birçok yerinde toplu mezar gösterebiliyoruz."

Son zamanlarda 24 Nisan geldiğinde Ermenistan'da birilerinin gündemi kaşıdığını aktaran Kızılkaya, "Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağını yaktıklarını görmekteyiz. Bugün yapılan açıklamada (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan bunu 'provokatörlük' olarak belirlemiş ve buna karşı bir açıklama yapmış, bunu lanetlemişti. Bunu doğru bulmamıştı. Bu bizim için olumlu bir durum ama yapmış olduğu 24 Nisan bildirisinde de kendisi yine 'soykırım' iddialarını devam ettirmekle birlikte artık sınırların oluştuğunu ve daha ılımlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini göz önünde bulunduran bir açıklama yapmıştı. Bunlar bizim duymak istediğimiz sözler. Çünkü artık iki devlet sınırı çizmiş, Gürcistan gibi Ermenistan'la da normal ilişkiler içerisinde olmamız daha doğru bir yaklaşım olacakken, bugüne kadar emperyalistlerin oyunlarına gelerek yapmış oldukları açıklamalarla kendi mağduriyetlerini artırmışlardı." diye konuştu.

Kızılkaya, Paşinyan'ın daha ılımlı bir yaklaşım sergilediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda o yaklaşımı akıllı buluyoruz ve bizim onlara tavsiyemiz, bu tarihi gerçekler, bilim adamlarının belgeler ve bulgular üzerinden yapacağı açıklamalarla şekillendirilir. Bunu saptırmayıp siyasetçilere oyuncak olarak insanların geleceklerini tehlikeye atmasınlar ve gerçek anlamda bu 'Tebaa-i Sadıka' ile olan ortamın tekrar oluşabilmesi için akıllı davranmayı ve Ermenistan halkına da yazık etmemelerini tavsiye ediyoruz. Biz ecdadımızı, ecdadımızın yadigarlarını unutmadık, ecdadımıza yapılanları da unutmadık ama bize doğru yaklaşacak bir zeytin dalını da olumlu karşılayacağımızı belirtmek istiyorum."

Açıklamanın ardından, Kızılkaya ile ETÜ Tarih Kulübü öğrencileri şehitlikten ayrıldı.