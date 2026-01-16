Haberler

Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklarda, Balıklıgöl donmadan kalmayı başardı. 20 dereceye kadar ılık suya sahip göl, kışın hayvanların ve tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılıyor.

ERZURUM'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle şadırvan ve göletler buz tutarken, Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'ndeki Balıklıgöl donmadı.

Erzurum, kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü kentte çeşme, dere ve göller buzla kaplandı. Donmayan tek yer merkez Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'ndeki Balıklıgöl oldu. Berraklığıyla dikkat çeken Balıklıgöl'ün yaz aylarında 18 derece ölçülen suyu kış aylarında ise 20 dereceyi geçiyor. Göldeki sırtlarında kırmızı benekler bulunan balıkların etinin de tüketilmediğine inanılıyor.

Balıklıgöl'ün donduğunu görmediğini belirten Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Muhsin Özdemir, "40 yaşındayım. Bu gölün kışın hiç donduğunu görmedim. Suyun şifalı olduğunu söyleniyor. Su yazın serin kışın sıcak oluyor" dedi.

Balıklıgöl'ün suyunun yazın serin kışın ılık olduğunu ifade eden Mustafa Tok da "Burada su kışın ılık yazın serin oluyor. Kışın hayvanların su ihtiyacını gideriyoruz yazın ise arazi ve mera sulanıyor. Bu suyun yer altından kaynadığı söyleniyor. Ne azalıyor ne de çoğalıyor" diye konuştu.

