Erzurum'da Devriilen Vinç Altında Can Veren Operatör
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde devrilen bir vinçten atlamaya çalışırken aracın altında kalan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Yakutiye ilçesine bağlı eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent'te, taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı.
Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce vincin altından çıkarılan Dadak'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Dadak'ın kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.