Haberler

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ara tatili "bilim kampı"nda geçiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da devlet koruması altındaki 65 çocuk, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı'na katılıyor. Çocuklar, dijital, tasarım, matematik, doğa, girişimcilik ve astronomi gibi atölyelerde eğitim alıyor.

Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, ara tatillerini Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı'nda geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, koruma altındaki çocukların ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı'na katılan çocuklar, dijital, tasarım, matematik, doğa, girişimcilik ve astronomi gibi atölyelerde eğitim alıyor.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da kampı ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, Kış Bilim ve Teknoloji Kampı kapsamında koruma altındaki 65 çocukla kampa girdiklerini söyledi.

Kamp çalışmalarının Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliğiyle yapıldığını anlatan Aykut, şöyle konuştu:

"Burada amacımız, koruma altındaki çocukları sadece korumak değil, onları hayata hazırlamak, teknolojiyle, bilimle karşılaştırmak ve buluşturmak. Burada birçok atölye var. Atölyelerin içinde dijital atölyeler, tasarım, matematik, doğa, girişimcilik ve astronomi atölyeleri var. Çocuklarımız burada bilim ve teknolojiyle tanışacak. Bu alanda da çalışmalarını sürdürecekler. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimleri için tüm paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu