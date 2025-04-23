Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Akıllara durgunluk veren olay! 'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

Erzurum'da Çocuklardan Duygusal 23 Nisan Klipi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hınıs ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, çocuklar duygusal bir hikaye canlandırdı. Klipte, polis çocuklarının ruhu, adaletin nasıl sağlandığını çocuk gözünden anlatıyor.

23 Nisan'da çocuklardan hem güldüren hem düşündüren klip

Erzurum'da çocuklar yürekleri ısıtın bir hikayeyi canlandırdı

"Bu ilçede hükmü çocuklar veriyor"

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, bir çocuğu üzen adama dair çocukların canlandırdığı hikaye yürekleri ısıttı.

İlçede bulunan polis personelinin çocuklarının rol aldığı klip, minik polis kızın "Uzak diyarlarda bir ilçe varmış. Burada hükmü çocuklar verirmiş" ifadesi ve bir çocuğun üzüldüğü ihbarı ile başlıyor. Klipte olay yerine giden polis çocukların suçluyu alıp hakim karşısına çıkarmaya kadarki süreç, çocuk gözüyle anlatılıyor. Klip minik kız polisin duygusal 23 Nisan anlatımı ile başlarken, telsizle yaptığı "Her şey yolunda mı merkez?" anonsuyla bitiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadedeler yer verildi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Hınıs Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel çocukları tarafından çocukların gözünden Polis ve Adli Makamların gerçekleştirdiği hizmetleri konu alan kısa metrajlı film çekimi yapılmıştır. Çalışmada Emeği geçen tüm personellerimize ve çocuklarımıza teşekkür eder, Geleceğimizin teminatı olan Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlarız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT ABAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.