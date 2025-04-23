Erzurum'da Çocuklardan Duygusal 23 Nisan Klipi

23 Nisan'da çocuklardan hem güldüren hem düşündüren klip

Erzurum'da çocuklar yürekleri ısıtın bir hikayeyi canlandırdı

"Bu ilçede hükmü çocuklar veriyor"

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, bir çocuğu üzen adama dair çocukların canlandırdığı hikaye yürekleri ısıttı.

İlçede bulunan polis personelinin çocuklarının rol aldığı klip, minik polis kızın "Uzak diyarlarda bir ilçe varmış. Burada hükmü çocuklar verirmiş" ifadesi ve bir çocuğun üzüldüğü ihbarı ile başlıyor. Klipte olay yerine giden polis çocukların suçluyu alıp hakim karşısına çıkarmaya kadarki süreç, çocuk gözüyle anlatılıyor. Klip minik kız polisin duygusal 23 Nisan anlatımı ile başlarken, telsizle yaptığı "Her şey yolunda mı merkez?" anonsuyla bitiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadedeler yer verildi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Hınıs Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel çocukları tarafından çocukların gözünden Polis ve Adli Makamların gerçekleştirdiği hizmetleri konu alan kısa metrajlı film çekimi yapılmıştır. Çalışmada Emeği geçen tüm personellerimize ve çocuklarımıza teşekkür eder, Geleceğimizin teminatı olan Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlarız."