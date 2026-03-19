Arama kurtarma teknisyenlerine 'life beep' cihazıyla arama-kurtarma eğitimi

ERZURUM'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde, 8 ilden gelen 100 arama ve kurtarma teknisyenine 'life beep' olarak bilinen yaşam sinyal cihazı ve sonda ile çığda arama eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nde kış kampçılığı ve çığda arama kurtarma eğitimi düzenlendi. AFAD'ın Erzurum kampüsünde yapılan 6'şar günlük eğitime 8 ilden 21 ekip halinde 100 arama kurtarma teknisyeni katıldı. AFAD eğitim salonunda teorik bilgilendirmeyle başlayan eğitimde uzman personel Emin Korkmaz, Alaaddin Buğday, Zafer Kalçık ve Yusuf Keskelen, katılımcılara intikal, çadır kurma, düşme teknikleri, çadırda kalma ve kış kampçılığı konularının yanı sıra kar tabakası analizi, rasat alma, sonda kullanma ve yaşam sinyal cihazı ile arama yöntemlerini anlattı.

KONAKLI'DA TATBİKAT

AFAD Erzurum kampüsündeki teorik eğitimin ardından arama kurtarma teknisyenleri, kar kalınlığının 158 santimetre olduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı. Çığ ve göçük gibi afetlerde enkaz altındaki yaralıları tespit etmek için kullanılan 'life beep' yaşam sinyali cihazını arama kurtarma teknisyenlerine tanıtan uzmanlar, ilk aramayı ise kendileri yaptı. Teknisyenler, daha sonra eğitimde öğrendiklerini çığ senaryosunda uyguladı. Yaşam sinyal cihazı ile kar altında kalan kişiyi tespit eden teknisyenler, kürekleriyle karı temizleyip çıkarmaya çalıştı. Tonlarca kar yığınının altında kalan kişiyi aramak için kullanılan sonda yönteminin de uygulamasını yapan teknisyenler, 3 metre uzunluğundaki çubuklarla arama yaptı. Arama kurtarma teknisyenlerinin eğitmenlerin gözetimindeki tatbikatının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı