Erzurum'da çok sayıda araç çatıdan düşen kar ve buz kütleleriyle hasar gördü

Erzurum'da artı derecelerde seyreden hava nedeniyle çatılardan düşen kar ve buz kütleleri, park halindeki araçlarda büyük hasara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, zarar gören araçları paylaşarak duruma dikkat çekti.

Erzurum'da çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle kent genelinde çok sayıda araçta hasar oluştu.

Kentte iki gündür artı derecelerde seyreden hava nedeniyle çatılarda biriken kar ve buzlar düşmeye başladı.

Şehir genelinde bina altlarına park edilen araçların üzerine kar kütlelerinin düşmesi nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son olarak Lalapaşa Mahallesi Yukarı Mumcu Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri park halindeki 61 AGU 337 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Aracın ön camı kırıldı, tavanı çöktü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da çatıdan düşen kar nedeniyle zarar gören araçları paylaşarak tehlikeye dikkati çekti.

Kaynak: AA / Talha Koca
