Erzurum'da çatı yangınında 3 ev ve 30 ton saman yandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin çatısından çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü, 30 ton saman yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, içindeki eşyalarıyla 3 ev kullanılamaz hale geldi, samanlık, ahır ve kilerin yanı sıra yaklaşık 30 ton saman yandı.