Erzurum'da çatı yangını korkuttu

ERZURUM - Erzurum'un Lala Paşa Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir evin çatısında çıkan çatı yangını korkuttu.

Şehir merkezinde kalenin olduğu alanda kullanılmayan ve boş bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı oluşan yoğun siyah dumanlar şehrin her tarafından görüldü. Erzurum itfaiyesinin zamanında müdahale ettiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Dört katlı binanın çatısında meydana gelen yangın çevre sakinlerinin paniklemesine sebep oldu. İtfaiye çalışanları binanın çatısının bir kısmını sökerek ve yan binaların duvarlarını kırarak çatı katındaki yangına müdahale ettiği görüldü. Polisin çevre güvenliği aldığı alanda yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Çıkan yangında üç evin çatısının kullanılmaz hale geldiği açıklandı.