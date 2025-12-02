Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Köprüköy ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları araştırılıyor.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, detaylı takip ve arama çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişiyi tespit etti.
Yapılan operasyonla zanlıları yakalayan ekipler, buldukları hayvanları sahiplerine teslim etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesine sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel