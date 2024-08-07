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Erzurum'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangına bölge halkı müdahale etti. Yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangına bölge halkı yangın tüpleri, kürek ve kazmalarla müdahale etti. Yangın ihbarla gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü

Yangın, saat 16.30 sıralarında Aziziye ilçesi Ilıca semtinde çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik tellerindeki kıvılcımlar, buğday ekili tarlada yangına yol açtı. Bazı vatandaşlar araç ve iş yerlerindeki yangın tüpleri, kazma ve küreklerle alevleri söndürmek için çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ekili tarlanın büyük bir bölümünü kapladı. Yangın ihbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarlada zarar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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