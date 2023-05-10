Erzurum'da Boşandığı Eşi ve Kızını Bıçaklayarak Öldüren Sanık Tutuklu Yargılanıyor

Erzurum'da boşandığı eşi Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıl'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Erdal Kızıl, 'Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu' dedi. Savcı ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

ERZURUM'da boşandığı Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdal Kızıl, "Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu" dedi.

Olay, 26 Mart 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıl, emniyete gidip evde eski eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese giden ekipler, anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Ayşe İşlek'i 14, kızı Tuba Kızıl'ı da 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıl'ın cesetlerin kokmaması için üstlerine battaniye örterek, camları açık bıraktığı belirlendi.

Duruşma ertelendi.