Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Ahmet Y. hayatını kaybederken, ağabeyi Emrah Y. ile kavgaya müdahale eden bir bekçi yaralandı. Olayda, Emrah Y.'nin durumu ağır, bekçinin durumu ise iyi.

ERZURUM'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten Ahmet Y. (24) hayatını kaybederken, ağabeyi Emrah Y. (34) ile kavgaya müdahale eden bir bekçi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Y. ile ağabeyi Emrah Y., Sultan Alparslan Caddesi üzerinde Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet Y. göğsünden, ağabeyi Emrah Y. sırtından, olaya müdahale etmeye çalışan bekçi M.Ş. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet Y. ve ağabeyi Emrah Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, bekçi M.Ş. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ahmet Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sırtından yaralanan Emrah Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken, gece görevlisi M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G.'yi geniş güvenlik önlemleri arasında saklandıkları evden alarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
