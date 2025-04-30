Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Emrah K. tarafından yaralanan Recep Y. hastaneye kaldırıldı, şüpheli Emrah K. gözaltına alındı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki Yeşil Mahalle'de akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Emrah K. (41), Recep Y'yi (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli Emrah K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel