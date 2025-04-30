İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Emrah K. tarafından yaralanan Recep Y. hastaneye kaldırıldı, şüpheli Emrah K. gözaltına alındı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki Yeşil Mahalle'de akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Emrah K. (41), Recep Y'yi (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli Emrah K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.