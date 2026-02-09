Erzurum'da 'Beyaz kelebekler cennete uçtu' sergisi

ERZURUM'da görsel sanatlar öğretmenleri Derya Erkut, Nejmi Atalay ve Zülküf Sümbül, başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki savaşlarda ölen çocuklara dikkat çekmek için 'Beyaz Kelebekler Cennete Uçtu' temalı sergi açtı. Siyah perde üzerine 6 bin kelebek yerleştiren öğretmenlerin çocuk fotoğraflarına yer verdiği sergi duygulandırdı.

Yakutiye Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut, Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni Zülküf Sümbül ve Erzurum Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Nejmi Atalay, savaşlarda ölen çocuklara dikkat çekmek için 'Beyaz Kelebekler Cennete Uçtu' isimli enstalasyon sergisi açtı. Savaşlarda mağdur olan çocukların fotoğraflarının yanı sıra hayatını kaybedenleri temsilen 6 bin beyaz kelebeğin kullanıldığı sergi Yakutiye Anadolu Lisesi'nde açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yakutiye Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve davetliler, sergiyi gezip öğrencilerin hazırladıkları oratoryoyu izledi. Öğretmenleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Salona girdiğimizde duygularımız çok farklıydı. Bizim için görsellik ihtiva eden bir tablo vardı. Sergiyi gezdikten sonra bunun gönlümüzde nasıl bir yara açtığını nasıl bir travma olduğunu iliklerimize kadar hissettik" diye konuştu.

'İNSANLARI DÜŞÜNDÜRMEK İSTEDİK'

Dünyada bu kadar ölen çocuk varken duyarsız kalamadıklarını belirten Yakutiye Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut, şunları söyledi:

"Bununla ilgili bir proje yapmak istedik. Görsel ve müzikle birleşen bir sanat olan enstalasyonla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmayla ölen çocuklara dikkat çekmek istedik. İnsanları biraz daha bu işin içine çekmek biraz daha düşündürmek istedik. Son dönemlerde yaşanan savaşlar sonucunda ölen çocukların baba ve eğitimci olarak kendilerini yaraladığını ifade eden Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni Zülküf Sümbül, "İçimize dokunan, yüreğimize dokunan bu duygu selini sanatsal etkinlik yoluyla insanlara aktarmak bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma hazırladık" dedi. Erzurum Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Nejmi Atalay, Filistin'de Gazze'de şehit edilen çocuklar adına böyle sergiyi açtıklarını söyledi.