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Erzurum'da Bayram Namazı Coşkusu

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Erzurum'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu camilerde kutladı. Oltu Merkez Camii'nde toplanan cemaat, İmam Hatip Orhan Coşkun'un bayramın önemi hakkında verdiği sohbetin ardından Bayram Namazı'nı eda etti. Namaz sonrası dua ve bayramlaşma ile sevinçleri paylaşıldı.

Erzurum'da bayram namazı coşkusu

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için sabah namazı sonrası camilere akın etti.

Bayram namazını eda etmek için bir araya gelen vatandaşlar, Oltu Merkez Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, sabah namazı sonrasında bayramın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. İmam Hatip Coşkun, Müslümanların Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerine vurgu yaptıktan sonra, cemaatle birlikte Bayram Namazı'nın tarifini verdi. Namaz sonrası ise, dua ederek cemaatin bayram sevincine ortak oldu.

Camide, cemaat arasında bayramlaşma geleneği de yaşandı. İlçe halkı birbirlerine iyi dileklerde bulunarak bayram sevincini paylaşırken, Ramazan'ın manevi havası devam etti.

Erzurum'da Bayram Namazı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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