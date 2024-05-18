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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

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Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Okula konuşlandırılan Kızılay'a ait kan bağış aracında, öğrenci ve akademisyenler bağışta bulundu. Bağış kampanyasına okuldakiler ilgi gösterirken, kan bağışı çağrıları yapıldı. Yüksekokula ders vermek için gelen Erhan Çiftgül, kan bağışının hayat kurtardığına dikkati çekerek, 'Kızılay'ın kan bağış aracının burada olduğunu gördük. Kan bağışında bulunduk. Kan vermek çok güzel bir şey. Verdiğiniz kan başkalarının hayat bulduğunu bilmek daha güzel.' dedi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Okula konuşlandırılan Kızılay'a ait kan bağış aracında, öğrenci ve akademisyenler bağışta bulundu.

Bağış kampanyasına okuldakiler ilgi gösterirken, kan bağışı çağrıları yapıldı.

Yüksekokula ders vermek için gelen Erhan Çiftgül, kan bağışının hayat kurtardığına dikkati çekerek, "Kızılay'ın kan bağış aracının burada olduğunu gördük. Kan bağışında bulunduk. Kan vermek çok güzel bir şey. Verdiğiniz kan başkalarının hayat bulduğunu bilmek daha güzel." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Üniversitesi Kızılay Erzurum Narman Sağlık Güncel Haberler

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