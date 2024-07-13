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Erzurum'da Aras Nehri'nde çocuklar boğuldu

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Erzurum'un Horasan ilçesinde sıcak havadan bunalan 3 çocuktan biri kurtulurken, biri boğuldu ve kaybolan biri için arama çalışması başlatıldı.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde sıcak havadan bunalıp Aras Nehri'ne giren 3 çocuktan biri kurtuldu, biri boğuldu, kaybolan biri için ise arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Horasan ilçesinin kırsal Kırkgözeler Mahallesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp Aras Nehri'ne giren kardeşler Yusuf (12) ve Yaser Özer (11) ile arkadaşları Vefa Murat Sevuk (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler suya girip Yaser Özer'i kurtarırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Vefa Murat Sevuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Yusuf Özer'in bulunması için nehirdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aras Nehri Erzurum Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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