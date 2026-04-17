Erzurum'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da bir araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi'nde şüpheli bir aracı durduran ekipler, sürücünün tedirgin ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının kararıyla araçta arama yaptı.

Aracın vites ile teyp arasındaki iç kısımda bulunan zulada 2 parça halinde toplam ağırlığı 37,14 gram beyaz poşet içinde sentetik uyuşturucu yakalayan ekipler, şüpheli M.Ş.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.