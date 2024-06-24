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Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti

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Erzurum'da bir sitenin garajından çıkan araç, yol üzerinde oturan 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

T.D. (66) idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı suv tipi araç, Rabiana Mahallesi'nde bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuş bitiminde yol üzerinde oturan A.C'nin (5) üzerinden geçti. A.C'nin yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.C'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı, çocuğun yakınlarını teselli etti. Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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