Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da alkollü sürücü kaçarken motosikletliyi yaraladı, 265 bin lira ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, Terminal Caddesi'nde motosiklet sürücüsüne çarpıp yaraladı. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 265 bin lira ceza verilirken ehliyetine 2 yıl el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada bir motosiklet sürücüsüne çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü otomobil sürücüsüne 265 bin lira para cezası uygulandı.

Terminal Caddesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 SE 407 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ikazına uymayan sürücü, motosikletli M.T.G'ye (27) çarpıp yaraladı ve bölgeden uzaklaştı.

Rabiaana Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatması sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.S'nin (35) alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymama, tehlikeli şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan 3 kaydının olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: AA
Türkiye'nin IMF karnesi açıklandı! Şimşek'ten ilk açıklama

Şimşek'i mest eden IMF raporu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı genç şimdi servetini büyütüyor
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı