Erzurum'da AK Parti ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma gerçekleşti

Erzurum'da, AK Parti İl Başkanlığınca sivil toplum kuruluşları, sendika, dernek, oda ve vakıf temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Müceldili Konağında düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta, Türkiye'nin kaderini belirleyen bir seçime gidileceğini söyledi.

Demokrasi için her seçimin önemli olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, "14 Mayıs seçimlerimiz Türkiye Yüzyılı için çok kıymetli ve değerli. Dolayısıyla biz AK Parti İl Teşkilatı, belediyelerimiz, ilçe başkanlıklarımız, milletvekili adaylarımız ve mevcut milletvekillerimiz olarak bu seçimlere kısa süre içerisinde hazırlanıp ve çalışmaya devam etmekteyiz. Gidilmedik mahalle, sokak, ev, STK, dernek, vakıf kalmayacak şekilde gitmeye çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki zaman kısıtlı. Bizler bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımıza Erzurum olarak çok ciddi manada destek verdik ve bu desteğin de karşılığını şehir ve ülke olarak da aldık. Sizlerin desteğini sonsuz aldığımızı biliyoruz. Bu seçimde de alacağımıza inancım tamdır. 5 Mayıs'ta büyük bir miting hazırlığımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm mitinglerde Erzurum mutlu bir şekilde ayrılmasına öncülük etmiştir. Mitinge teşkilatlar olarak hazırız. Sizlerin de desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağımıza inancım da tamdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un herkesin iftihar ettiği ve övündüğü kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Kentin, doğal güzellikleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini anlatan Sekmen, "Şimdi bunları peyderpey insanımıza ve ülkemize kazandırmak üzere yoğun bir gayret gösteriyoruz. Tabi biz bir ekip çalışması yapıyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediyelerimiz, belediye başkanlarıyla ve teşkilatımızla beraber ve başımızda da liderimiz sayın Cumhurbaşkanımızla şehirlerimizde, ülkemizde neler yapabiliriz bunun azmi içerisindeyiz. Göreceksiniz ki bu şehir her geçen gün parlayacak, büyüyecek. Bunun yanı sıra Allah'ın izniyle ülkemiz de büyüyecek. Yeni buluşlar, keşifler, programlar hep beraber ortaya koyacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekili adayları Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Ayşe Deniz Çelik ve Muhammed Gökberk Kocaaliler, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile ilçe başkanları katıldı.