Erzurum'da 59 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 51. Tümen 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, facianın 59. yılında törenle anıldı.

Dumlu Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, askerlerin saygı atışı yapması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehit askerler için dua edildi, ardından protokol ve katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi, yangının gerçekleştiği dönemde söz konusu alayda asker olup olaydan yaralı kurtulan ve program için memleketi Ankara'dan gelen 79 yaşındaki Şafak Uluyılmaz ile bir süre sohbet etti.

Törenin ardından tarihi Lalapaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Yangından yaralı kurtulan Şafak Uluyılmaz, AA muhabirine, o dönem vatani görevini şoför olarak yaptığını söyledi.

Uluyılmaz, olayın gece eğitiminden geldikten sonra gerçekleştiğini belirterek, "İki sobamız vardı, patlayan tam kapının önündeydi, pencerelerimiz de küçüktü. Uyandığımda koğuşun içerisi gündüz gibiydi. Üst ranzaya çıktığımda pencereden bir arkadaşım tepesinin üzerine düştü, ben de onun üstüne atladım. Sonra yapacak bir şeyimiz kalmadı, her taraf alevdi." dedi.

O geceyi unutamadığını ve 3 parmağının kesildiğini aktaran Uluyılmaz, şunları kaydetti:

"Uyumuştuk, posta onbaşısı nöbetçileri dağıtmaya giderken sobanın biri sönünce 'yakın' diyor. Geldiğinde sobanın yanmadığını görünce nöbetçiye 'benzin getir' ambulanstan, benzin bidonunu alıp geliyor. Sobaya boşaltacakken bidon büyük geliyor, garajdan küçük kutuyu almaya gidince döndüğünde koğuşa yaklaşınca patlama sesi duyuyor. Onbaşı beklemeyip benzini bidonla sobaya aktarmış. Alevleri görünce koğuş nöbetçisi de içeriye girmiyor. Çatı çöktü ardından merkezden sivil itfaiye geldi."

Yangından 1 hafta sonra kendisini alay komutanına şoför yaptıklarını anlatan Uluyılmaz, "Araçtan komutana selam vermeye yetişemeyince 'revire git' dedi, o kadar ölen ve yaralının olduğu yerde kesilen 3 parmağımdan dolayı gitmeye utanıyordum. Akşam koğuşa dönünce çorabın tüylerini yaranın içinden temizliyordum. 2 ay topallayarak ve topuğumla debriyaja basarak araba kullandım. Revire ve hastaneye gitmedim." diye konuştu.