Haberler

Evden 25 ton çöp çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 73 yaşındaki M.A., psikolojik sorunları nedeniyle 10 yıl boyunca biriktirdiği çöplerden arındırıldı. Evden toplamda 25 ton çöp çıkarılırken, M.A. hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A.'nın (73) 10 yıl boyunca biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi. Evden 25 ton çöp çıkarıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Yeşil Sokak'ta 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A. psikolojik sorunları nedeniyle 10 sene oyunca evinde çöp biriktirdi. Kokudan rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine eve giden ekipler, arkası çöp yığınlarıyla dolu olan kapıya açamayınca M.A'yı pencereden dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen M.A. psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

Yakutiye belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığı evden 25 ton çöp çıkarıldı. Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik (70), "10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu" diye konuştu. Belediye ekipleri 3 gün boyunca süren çöp boşaltma çalışmasının sona ermesinin ardından daireyi ilaçlayarak M.A.'nın yakınlarına teslim edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı
Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş

Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş