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Erzurum Çat'taki Sarıkaşık Mahallesi'nde sonbahar ve kış aynı manzarada buluştu

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Erzurum Çat'taki Sarıkaşık Mahallesi'nde sonbahar ve kış aynı manzarada buluştu
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Erzurum'un Çat ilçesindeki Sarıkaşık Mahallesi'nde sonbahar ve kış aynı anda görülüyor. Bingöl sınırındaki 2114 metre rakımdaki mahallede kar ve yeşil alanlar bir arada görülürken gece sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı kırsal mahallede sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 100 ve ilçe merkezine de 40 kilometre uzaklıkta Bingöl sınırında 2114 metre rakımda yer alan Sarıkaşık Mahallesi'nde iki mevsim bir arada görülüyor.

Mahallenin bir yanı birkaç gün önce etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken diğer yanı da yeşil ve kahverenginin tonlarında bulunuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kırsal mahalledeki sonbahar ve kış mevsimleri aynı manzarada buluşuyor.

Kırsal mahalle ve oluşan manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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