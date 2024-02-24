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Mehmet Sekmen, Erzurum'da kentsel dönüşüm projelerini açıkladı

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Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Sekmen, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmasında, kentsel dönüşümü devam ettirerek, Erzurum'u yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İlerleyen süreçte Habip Baba ve Kavaflar Çarşısı için de kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanılacağını belirten Sekmen, "Taş Mağazalar, Hacı Cuma, Narmanlı Cami, Taş Ambarlar, Yoncalık, Mumcu, Köse Ömer, Karaköse, Ali Paşa ve bu tarihi Erzurum'u inanıyoruz ki turizm cenneti yapacağız." dedi.

Sekmen, Hacılar Hanı, Komestahan Cennet Zade Han'ın çevresinin güzel bir konuma taşınacağını dile getirerek, eski Aşkale Garajı'nın etrafının kentsel dönüşümle yenilendiğini ve orada otopark ile Millet ve Bilgi Evi yapıldığını kaydetti.

"Allah'ın izniyle burası bir turizm şehri olacak"

Gürcü Kapı Projesi'nin yapımının 1957'de planladığını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"1957-2023 hamd olsun bu yıllarda yapılmayan hizmeti yaptık. Hemen aşağıda Barış Pınarı Köprüsü Viyadüğü var, Şükrüpaşa Mahallesi ile Kongre Caddesi'ni birbirine bağlayan çift şeritli yolu var. Kongre Binamızın bahçesini de genişleterek bu güzel projeleri sizin için hizmete sunduk. Daha çok yapacağımız var, projeyle, bilgiyle ve beceriyle geliyoruz. Yaptık ve yapacağız diyoruz. Allah'ın izniyle burası bir turizm şehri olacak. Bütün tarihi eserlerin etrafını açacağız. Birçok insan 'Erzurum Kalesi'nin oradaki mahallede doğduk büyüdük ama kale nedir bilmiyorduk.' diyor. Çalışmalarımızla kale ve Erzurum Evleri meydana çıktı. Şimdi Taşambarlar çevresindeki tarihi binalar meydana çıkacak. Kalenin önündeki binaları da başka yere taşıyarak, etrafını daha da açacağız ve Allah'ın izniyle orası bir açık hava müzesi olacak."

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı, Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer ilgililerce gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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