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Erzurum Aziziye'de otomobil ile panelvan çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Erzurum Aziziye'de otomobil ile panelvan çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde otomobil ile panelvan çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 25 AFR 951 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 25 AFA 460 plakalı panelvan, Selçuklu Mahallesi Emir Şeyh Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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