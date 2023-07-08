Erzurum-Artvin kara yolunda sel nedeniyle yol kapanmıştı, ulaşım açıldı

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kenti Artvin'e bağlayan kara yolunda oluşan selin kapattığı yol ulaşıma açıldı. Karayolları ve Tortum Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle diğer mahallelerde de sel oluştu ve bir evde hasar meydana geldi.