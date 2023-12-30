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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi

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Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde soğuk hava ve buzlanma devam ediyor. Erzurum'da kaldırımlar ve yollar buzlanırken, Ardahan'da yol, kaldırım ve su yüzeyleri buz tuttu. Kars'ta ise sulak alanlar dondu ve Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentte yol ve kaldırımların yanı sıra dere ile akarsu yüzeyleri buz tuttu.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

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