Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediye ekipleri temizlik ve tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlar biriken karları temizliyor. Kars'ta ise karla karışık yağmur zorluklara neden oldu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.

Ekipler ayrıca, buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yürüttü.

Ardahan'da da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek noktalarda ise kar etkisini gösterdi.

Kars

Kars'ta ise dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Zaman zaman etkili olan karla karışık yağmur ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karların erimesiyle yollarda göletler oluştu.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Etrafı karla kaplanan Fethiye Camisi güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
