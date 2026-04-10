Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüdü. Ekipler kar temizleme çalışmasına devam ederken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.
Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars
Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.
Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.
İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.