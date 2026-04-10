Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüdü. Ekipler kar temizleme çalışmasına devam ederken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.

Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı

Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha: Sebebi bu kez bambaşka