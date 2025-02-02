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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da Soğuk Hava Etkili Oluyor
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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da sıfırın altında etkileyici soğuk hava koşulları devam ediyor. Erzurum'da sıcaklık eksi 31 dereceye kadar düşerken, Ağrı'da Murat Nehri buzla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle birçok vatandaş araçlarını korumak için önlemler alıyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Buzlanma ve kırağı oluşan kentte, araçların camları buzla kaplandı.

Kırsal kesimlerde de etkisini artıran soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi'nde sıcaklık sıfırın altında 31 derece ölçüldü.

Ağrı

Gece termometrelerin sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Ağrı'da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve çadır kullandı.

Bazı vatandaşlarda soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlarına takviye yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 24 derece soğuk havanın yaşandığı kentte buzlanma oluştu.

Soğuk nedeniyle ev ve iş yerlerin camı buz tuttu ağaçlar kırağı kapladı.

Kaynak: AA / Fırat Atmaca - Güncel
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