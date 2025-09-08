Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 'Gazze'de Boş Sıralar' etkinliği yapıldı

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de eğitimleri yarıda kalan çocuklar için "Gazze'de Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da, AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığınca, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze'de Boş Sıralar" etkinliği, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Meydanda kurulan boş sıralara Gazzeli çocukların fotoğrafları ile boş defter konuldu. Vatandaşlar, sıralara bırakılan defterlere, eğitim-öğretim yılının ilk gününde Gazzeli çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini yazdı.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Muhammed Kaymak, 81 ilde Gazze'de eğitimleri yarıda kalan çocukların sesi olduklarını söyledi.

Yeni eğitim- öğretim yılının başladığını ve milyonlarca çocuğun okullarına sevinçle döndüğünü hatırlatan Kaymak, "Gazze'de manzara bambaşka. Orada sıralar bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşmadan öldürüldü ya da yarım kalmış halde susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapıların arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail tarafından ellerinden alındı." dedi.

İsrail'in çocukların geleceğine açılan kapıları hedef aldığını belirten Kaymak, şunları kaydetti:

"Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Zil sesleri yerine bombaların uğursuz sesi yer aldı. Eğitim en temel hakken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri ve doktorları da yok edildi. Henüz 6 yaşında 355 kurşunla öldürülen küçük Hind'in, enkaz altında kalan binlerce çocuğun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimizi, verdikleri onurlu direnişten dolayı selamlıyoruz."

Ardahan

Ardahan'da da Milli Egemenlik Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Burada bir araya gelen AK Partililer, Gazze'deki katliama tepki gösterdi.

Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Gök, yaptığı konuşmada, bugün yeni eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlattı.

Milyonlarca çocuk ve gencin sevinçle okullarına döndüğünü belirten Gök, "Ancak Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da da Millet Bahçesi'nde partililer bir araya geldi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Gazze'de yaşanan soykırıma işaret ederek, "Gazze'de sadece çocuklar değil, vicdanlar da susturulmak isteniyor. Bu basın açıklaması, mazlumların sesi olma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı. Eğitim hakkı ellerinden alınan masum çocuklar için farkındalık oluşturmak adına yapılan bu anlamlı çağrıyı yürekten destekliyoruz." diye konuştu.

Program, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için yapılan duayla sona erdi.