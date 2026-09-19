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Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

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Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
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- Erzurum'daki törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu. Törende, İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu.

Dernek Başkanı Mesci'nin konuşma yaptığı tören sonrası gazi ve şehit yakınları, protokol ve katılımcılar, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bakan Yumaklı ile protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bıraktı. Yumaklı, burada bir şehit yakınıyla konuştu.

Ardahan

Ardahan'daki törende, Atatürk Anıtı'na Vali Ömer Hilmi Yamlı ile ilgili kurumlar ve gaziler tarafından çelenk sunuldu.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, törende konuşma yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çocuklar tarafından şiirler seslendirildi.

Tunceli

Tunceli'de ise "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi.

Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Kortej yürüyüşü Yeraltı Çarşısı Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da, Vali Önder Bozkurt, il protokolü, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Buradaki programın ardından Vali Bozkurt, öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA
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