Erzincan ve Kars'ta kapalı 369 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 510 köy yolundan 369'u açıldı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 449 köy yolundan 324'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 24, Refahiye'de 34, Çayırlı'da 4, Kemah'da 5, İliç'te 8, Kemaliye'de 19, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 11 köy yolu olmak üzere 125 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 61 köy yolundan 45'i açıldı. Ekipler, kapalı 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.